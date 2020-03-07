Путин обсудил ситуацию в сирийском Идлибе с Назарбаевым

Президент РФ Владимир Путин обсудил сирийский кризис с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Стороны общались по телефону.

Кроме того, лидеры также пообщались на тему предстоящего визита экс-президента Казахстана в российскую столицу.

«Обсужден ряд вопросов, связанных с предстоящим рабочим визитом Нурсултана Назарбаева в Москву. Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса», - говорится в сообщении.

Ранее Путин рассказал сирийскому лидеру Башару Асаду об итогах переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в Москве 5 марта. Глава Турции прилетел в Россию, чтобы обсудить обострение ситуации в Идлибе и найти консенсус в вопросах о способах нормализации обстановки.