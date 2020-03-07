Цветы и песня к 8 Марта: нахимовцы устроили флешмоб в Петербурге

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища необычно поздравили представительниц прекрасного пола с Международным Женским Днем. Накануне праздника они проехали на двухпарусном буере вдоль легендарного крейсера «Аврора» раздавая цветы, а вокально-инструментальная группа «Душа моряка» исполнила поздравительную песню.

Отмечается, что буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сконструирован руками самих нахимовцев и уже был оценен на высшем уровне, заняв 1 место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

После заезда, весь личный состав училища построился на плацу для поздравления женщин-педагогов, в рамках которого исполнили песню «Марш нахимовцев», читали стихи, а затем вручили им букеты.

Помимо этого, вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка» на видео записала поздравительную песню.