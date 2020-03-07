Валерия назвала «лекарство» от коронавируса

Певица Валерия назвала средство по борьбе против эпидемии коронавируса.

«Смех - лучшая защита от коронавируса», - сказала певица.

Соответствующее заявление, в шутку или всерьез, Валерия сделала в своем Instagram, сопроводив его фотографией, где ее лицо закрыто маской, а сама певица одета в строгий деловой костюм.

На сегодняшний день силы медиков направлены на создание препарата, способного противостоять новому коронавирусу. По данным Всемирной организации здравоохранения, вакцину удастся создать только к середине будущего года.

Китайские врачи ранее заявляли об эффективном методе лечения - инфицированным больным начали переливать плазму крови от выздоравливающих людей.

На данный момент число заболевших превысило 100 тысяч человек. Скончались от пневмонии порядка 3,5 тысячи человек.