Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает все страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 Malaysia Airlines, крушение которого произошло над Донбассом летом 2014 года.

«По-прежнему важно установить истину, ответственность и справедливость в связи с крушением рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета безопасности ООН», - говорится в сообщении Столтенберга, опубликованном на сайте НАТО.

Слушание по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing рейса MH17 продлится 25 недель. Первое заседание состоится 9 марта.

Напомним, Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей. При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.