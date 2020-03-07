Склад с шоколадными конфетами загорелся под Ярославлем: видео

В поселке Варигово на территории Большесельского района под Ярославлем полыхает склад с шоколадными конфетами. К настоящему моменту площадь возгорания оценивается в две тысячи квадратных метров.

Как уточнили «Звезде» в ГУ МЧС по Ярославской области, пострадавших в результате пожара нет, эвакуация также не проводилась. Возгорание было локализовано.

«Задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц техники», - отметили в ведомстве.

Информация о причинах возгорания уточняется.