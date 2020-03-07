Россия и Китай увеличили товарооборот за два месяца

Россия и Китай увеличили товарооборот за январь и февраль 2020 года на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте главного таможенного управления Китая.

Рост товарооборота произошел за счет расширения поставок России в Китай до 11,18 миллиарда долларов, что на 21,7% больше показателей января-февраля 2019 года.

При этом экспорт из КНР в Россию за указанный период снизился на 15,4% и составил шесть миллиардов долларов.

Экономика Китая терпит убытки из-за эпидемии коронавируса. Но специалисты уверены, что инфекция в долгосрочной перспективе не сильно скажется на экономике Китая, так как есть ресурсы, способные обеспечить стабильное развитие страны.

Что касается мировой экономики, то на фоне коронавируса, по прогнозам экспертов, она будет нести потери как минимум до июля. Нулевой рост мирового ВВП установится с января-марта.

Спад производства повлечет за собой обвал цен на нефть. Например, страны ОПЕК одобрили сокращение нефтедобычи для ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки по причине распространения коронавируса.

Эпидемия коронавируса в мире разрастается: инфицированные зарегистрированы в новых странах - Палестине, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговине. По информации Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 распространился уже в 85 государствах. На данный момент число заболевших превысило 100 тысяч человек. Скончались от пневмонии порядка 3,5 тысячи человек.