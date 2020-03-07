СМИ узнали о планах Пентагона поставить Украине вооружения на $125 млн

Пентагон собирается поставить Украине дополнительное вооружение, включая противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера, на общую сумму в 125 миллионов долларов. Соответствующее уведомление американское военное ведомство уже направило в Конгресс, сообщается в местных СМИ.

Так, по данным телекомпании CNN, речь идет о половине нового транша военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов. О сроках пока информации нет.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона подполковник американских ВВС Карла Глисон подчеркнула, что американское военное ведомство пока никак не комментирует, но и не опровергает данную информацию.