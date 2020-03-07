Названы самые популярные направления для путешествий у россиянок

Аналитики одного из популярных интернет-сервисов для путешественников определили направления, пользующиеся спросом у россиянок. Исследование было проведено на основе бронирований в 2019 году.

В частности, наиболее популярными направлениями у женщин на внутренних рейсах стали Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

А вот за границу россиянки чаще всего путешествовали в Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас, Барселона, сообщает RT.

Также выяснилось, что российские женщины в среднем бронируют билеты за 23 дня до вылета, а путешествуют обычно по девять дней.

В 2019 году на долю путешественниц пришлось 46% приобретенных авиабилетов: за границу из них летали 37%, а еще 63% путешествовали в пределах России.