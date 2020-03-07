Школьника с Украины затравили в Сети за исполнение песни «Смуглянка»
Украинского школьника из Волынской области Максима Ткачука затравили за исполненную им песню «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни старики». Двенадцатилетний мальчик спел ее на конкурсе в честь 75-летия Победы. Мероприятие прошло в Великобритании.
Мальчику удалось занять первое место на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне: Ткачук обошел сверстников из 23 стран. Видеозапись его выступления была размещена на YouTube. Жюри присудило ему приз сразу в трех номинациях.
Однако на Украине - родине Ткачука - такую заслугу не оценили: ребенка стали называть «пропагандистом русского мира», а его учителей и родителей радикально настроенные украинцы и вовсе назвали «предателями».
В свою очередь, Ткачук ответил на необоснованные обвинения и признался, что таких людей просто не понимает.
«Мне нравится Украина, мне нравятся люди. Но есть те, кто воображает себя аж такими патриотами, что я уже не знаю... В вышиванках ходят... В вышиванках родились», - сказал он.
Как уточняет издание «Страна.ua», нападки на ребенка осуществлялись не только украинскими пользователями Сети, но и депутатами Рады.