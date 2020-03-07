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Школьника с Украины затравили в Сети за исполнение песни «Смуглянка»

Наталия Майорова
10:12 07.03.2020
Мальчику удалось занять первое место на конкурсе в Лондоне: он обошел сверстников из 23 стран. Однако украинские пользователи не оценили достижение земляка.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Турійськ Район, Youtube

Украинского школьника из Волынской области Максима Ткачука затравили за исполненную им песню «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни старики». Двенадцатилетний мальчик спел ее на конкурсе в честь 75-летия Победы. Мероприятие прошло в Великобритании.

Мальчику удалось занять первое место на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне: Ткачук обошел сверстников из 23 стран. Видеозапись его выступления была размещена на YouTube. Жюри присудило ему приз сразу в трех номинациях.

Однако на Украине - родине Ткачука - такую заслугу не оценили: ребенка стали называть «пропагандистом русского мира», а его учителей и родителей радикально настроенные украинцы и вовсе назвали «предателями».

В свою очередь, Ткачук ответил на необоснованные обвинения и признался, что таких людей просто не понимает.

«Мне нравится Украина, мне нравятся люди. Но есть те, кто воображает себя аж такими патриотами, что я уже не знаю... В вышиванках ходят... В вышиванках родились», - сказал он.

Как уточняет издание «Страна.ua», нападки на ребенка осуществлялись не только украинскими пользователями Сети, но и депутатами Рады.

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