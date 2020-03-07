В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции, вероятнее всего, продолжится и летом текущего года. Такое заявление сделал исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан в пятницу, 6 марта.

Он объяснил, что ученым в настоящее время наверняка не известно, как будет вести себя новый вирус в разных климатических условиях. Хотя пока соответствующих исследований нет, медики допускают, что заболевание вполне способно распространяться в теплое время года.

Как бы то ни было, по словам Райана, надеяться на исчезновение коронавируса с наступлением лета нет никаких оснований.

Коронавирус продолжает расходится по миру. Первые случаи заражения регистрируются все в новых и новых странах - Палестине, Словении, Венгрии, Боснии и Герцеговине и так далее. По информации Всемирной организации здравоохранения, вирус COVID-19 распространился уже в 85 государствах.