Зеленский заявил о сроках выхода из переговоров по Донбассу
По его словам, конкретный дедлайн позволит прийти к соглашению и добиться прорыва.
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Украина выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация в зоне вооруженного конфликта не изменится, сообщил Владимир Зеленский.
По его словам, после саммита нормандской четверки в декабре он установил дедлайн, который позволит добиться прорыва.
Работать над Минскими соглашениями в течение пяти лет он считает неприемлемым.
Зеленский также добавил, что надеется на взаимопонимание с Владимиром Путиным, с которым на «нормандском саммите» в Париже у них было несколько эмоциональных моментов, благодаря которым ему удалось донести свою точку зрения до российского президента, пишет The Guardian.