В посольстве РФ уточняют данные о россиянах на корабле в США

В посольстве РФ в США прокомментировали информацию о нахождении четверых россиян на корабле Grand Princess, один из пассажиров которого умер от коронавируса.

«Запросили в Госдепе информацию о россиянах на борту лайнера Grand Princess, находящегося у берегов Калифорнии на карантине. Власти США обещали сообщить, есть ли наши граждане на этом судне. Официального подтверждения пока не получено», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь посольства Николай Пахонин.

Круизное судно Grand Princess, на борту которого находятся более 3000 человек, встало на карантин у берегов Калифорнии для проверки на коронавирус, после того как два человека оказались заражены инфекцией. Один из заболевших скончался. Ранее в СМИ появлялась информация, что на борту судна находятся четверо россиян, которые являются членами экипажа. В настоящее время людям, которые могли контактировать с зараженными, и те, кто чувствует недомогание, будут проверены на коронавирус.



Новый тип пневмонии, вызванной коронавирусом, начал захватывать мир с 31 декабря 2019 года. В первые дни января был закрыт очаг заражения - город Ухань и многие другие китайские города. Со временем вирус проник в Европу, Южную Корею, Иран, Великобританию - более чем в 70 стран мира. В настоящее время заражены более 98 тысяч человек, скончались от COVID-19 около 3,3 тысячи заболевших.