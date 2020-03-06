Калейдоскоп соцветий: в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы

В преддверии Международного женского дня специалисты Роскачества рассказали о том, как правильно выбирать цветы. Специалисты убеждены, что при соблюдении нескольких рекомендаций можно дольше сохранить букет.

Так, оптимальным вариантом станут цветы, раскрытые вперемешку с бутонами.

«Главное, чтобы у первых не было пыльцы на тычинках, а последние не были желтоватыми - такие уже не распустятся», - говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, сами бутоны должны быть гладкими и упругими с правильной формой. Никаких пятен или полос на них быть не должно.

Если речь идет о тюльпанах, то цветок не должен быть стянут резинкой. Герберы не должны быть закреплены у основания липкой лентой. Бутон розы у основания должен быть твердым, причем если отогнуть лепесток, он должен почти сразу вернуться в исходное положение. А если сжать бутон снизу, то он будет слегка поскрипывать.

«Еще один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам», - отмечают эксперты.

А вот перепады температур для цветов губительны. Чтобы продлить жизнь букета, следует кончик стебля обрезать на пару сантиметров под струей воды, удалить нижние листья и поставить букет в вазу.

При этом эксперты рекомендуют розы и лилии ставить в прохладную воду, тюльпаны - в холодную, а герберы, наоборот, в теплую. Сирень и хризантемы вообще рекомендуют ставить в горячую воду.