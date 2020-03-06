Домой от вируса: в Новосибирск прибывают последние рейсы из Южной Кореи с россиянами на борту

В международный аэропорт Новосибирска прибывают последние россияне из Южной Кореи, которые приняли решение вернуться на Родину из-за опасности коронавируса. Авиасообщение с Москвой временно ограничено, поэтому российские авиакомпании просто эвакуируют пассажиров.

«Ситуация сильно напряжена, потому что очень резкий рост заболеваемости пошел. Буквально с прошлой недели. У нас в Тэгуа заразилось сразу 800 человек. И сейчас около шести тысяч заболевших», - рассказывает один из пассажиров.

После прибытия всех россиян проверяют не только с помощью тепловизора. Прямо в зоне прилета международного терминала сотрудники Роспотребнадзора развернули санитарный пункт, где специалисты осматривают пассажиров и берут анализы на коронавирус.

«Взяли анализы, мазок с носа и со рта. Записали данные, контактные телефоны», - передают прибывшие из Сеула.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу ограничения на авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса нового типа сроком на месяц. Последний рейс из Сеула в Новосибирск прибудет 10 марта. Также закрыты все рейсы с Китаем и Ираном. В настоящее время COVID-2019 заражены более 98 тысяч человек, скончались около 3,3 тысяч заболевших.