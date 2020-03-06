Новый премьер Украины предложил «снабжать» Крым водой

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил возобновить подачу воды в Крым. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «1+1».

Шмыгаль подчеркнул, что Киев видит данную ситуацию как вопрос так называемой «гуманитарной ответственности».

Кроме того, новый премьер Украины заявил, что неподача воды на полуостров якобы может привести к «катастрофе».

В начале февраля власти российского полуострова сообщали о том, что питьевой воды для снабжения Симферополя из-за отсутствия осадков осталось меньше, чем в прошлом году. Однако позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил о том, что на сегодня необходимости в переходе на подачу воды по графику больше нет.