ФБР призналось в любви к Владимиру Высоцкому

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, сопроводив объявление черно-белой фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.

На иллюстрации запечатлен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Подпись гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого» и рядом логотип и аббревиатура FBI.

При нажатии на рекламу пользователь перейдет на страницу отделения контрразведки, где опубликовано объявление на русском и английском языках с призывом делиться информацией, важной для обеспечения безопасности США.

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий. Российские пользователи недоумевают, как можно было использовать образ советского оперативника в интересах американской разведки.