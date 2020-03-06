Тинькову грозит до шести лет тюрьмы в США

Российскому банкиру Олегу Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сообщило Министерство юстиции США.

Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов, сокрытии подлинных доходов, а также в подаче недостоверной налоговой декларации. Тиньков указал, что его годовой доход в 2013 году составлял $205 тысяч, скрыв подлинную прибыль от акций на $1 миллиард.

Финансист был арестован в Лондоне на прошлой неделе. Тогда же он заплатил суду залог, чтобы обеспечить себе свободу передвижения.

Основатель «Тинькофф Банка» 28 февраля предстал перед Вестминстерским магистратским судом по спору с подачей недостоверной налоговой декларации и занижением своего дохода за 2013 год. В TCS Group подчеркивают, что Тиньков участвует в этих слушаниях как частное лицо, и ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы.

52-летний бизнесмен отказался от американского гражданства в 2013 году. Известен как основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», заводов «Дарья», производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». Бизнесмен является основателем «Тинькофф Банка», который существует с 2006 года.