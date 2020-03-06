«Открытие врат ада»: в МИД РФ раскритиковали сценарий США по обмену ядерными ударами

США ведут себя безответственно и неприемлемо, когда разрабатывают сценарии обмена ядерными ударами и допускают свою победу в случае атомной войны, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

«Возникает впечатление, что они для себя допускают определенные сценарии, где, на их взгляд, у них получится одержать верх при обмене ядерными ударами», - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

По его словам, это противоречит прежним договоренностям между Москвой и Вашингтоном.

«А с военной точки зрения это означает планирование и учения, которые по большому счету формируют в США у профессионалов навыки, необходимые для того, чтобы "победить Россию" в ситуации, когда ядерная кнопка нажата», - добавил Рябков.

Рябков сравнил применение ядерного оружия с открытием врат ада.

«В любом случае после подобного рода шага ожидать, что одна из сторон, применивших такое средство, выйдет победителем из этой ситуации, по меньшей мере безответственно» - приводит его слова газета «Коммерсант».

В МИД ранее уже осуждали действия США из-за имитации «ядерного ответа» России, называя подобное поведение «опасной игрой». Такие заявления последовали после проведенных 20 февраля военных учений Вашингтоном по отработке условного ответного ядерного удара по России.