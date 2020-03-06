Путешествие на Марс: опубликована самая детальная панорама Красной планеты

NASA опубликовала самую подробную фотографию Марса. Панораму поверхности Красной планеты снимал марсоход Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. У снимков рекордное разрешение, по сравнению с другими кадрами - панораму составляют более тысячи изображений, 1,8 миллиарда пикселей. Сам файл изображения весит почти два гигабайта.

Благодаря панораме можно совершить настоящее путешествие по просторам Красной планеты. Увидеть кратеры, горы и безлюдные пейзажи Марса можно теперь на все 360 градусов. На кадры также попал и сам «фотограф» - видна часть марсохода и его щуп.