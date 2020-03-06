Спасатели вывели на поверхность более 100 человек после выброса метана в шахте в Коми

Спасателям удалось вывести из шахты «Воркутинская» в Коми, где произошел выброс метана, 104 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Инцидент произошел в пятницу, 6 марта. В результате ЧП жертвами трагедии стали два человека.

Ранее также сообщалось о том, что в момент инцидента в шахте находилось всего 106 горняков. К ликвидации последствий ЧП привлечены 52 человека и 12 единиц техники.