В Минтрансе разъяснили, можно ли заходить в метро с детскими колясками

Пассажирам не запрещено заходить в метро с детскими колясками. Соответствующее разъяснение привели в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что, согласно Федеральным правилам пользования метрополитеном, данное положение действует на территории всей страны.

«В типовых правилах нет запрета на вход в метро и вагон поезда с детскими колясками. Перевозка детей с использованием детских колясок должна осуществляться при условии обеспечения безопасности детей и пассажиров с учетом определяемых правилами региональных особенностей функционирования метро», - цитирует сообщение Минтранса РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что под особенностями подразумевается объем пассажиропотока, а также конструктивная специфика подвижного состава и объектов инфраструктуры метрополитена.

Представитель пресс-службы также напомнил, что, согласно типовым правилам, органы власти субъектов РФ разрабатывают и утверждают собственные: они могут учитывать региональные особенности функционирования метрополитена.

Что же касается правил соблюдения безопасности, то в метро запрещено передвигаться на мопедах, велосипедах, а также самокатах, роликовых коньках и других средствах передвижения, кроме инвалидных колясок.