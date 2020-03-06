Цветочные пробки: накануне 8 Марта в Москве будет затруднено движение на дорогах

В Москве водителей предупредили о пробках в предпраздничные дни. В последний рабочий день, 6 марта, в столице ожидаются 10-балльные пробки в районе Рижского и Киевского рынков.

«Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине – люди ездят, дарят подарки», – говорится на сайте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Пробки также осложнят движение на центральных улицах столице и вылетных трассах. В связи с этим, жителям столицы порекомендовали пользоваться городским общественным транспортом.

В длинные праздничные выходные, 7, 8 и 9 марта проблем на дорогах не ожидается. К тому же парковка на улицах столицы в этот период будет бесплатной. К слову, 8 марта представительницы прекрасного пола могут не оплачивать проезд в общественном.