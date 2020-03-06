Семь россиян с карантинного лайнера в Японии отпустили домой

В пятницу, 6 марта, из инфекционного отделения краевой клинической больницы №2 во Владивостоке выписали семь российских туристов, которые находились на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии из-за вспышки коронавируса.

«Семь человек выписали из больницы, они уже разъезжаются по домам, еще двух человек, которые прибыли 29 февраля, пока оставят на карантине»,- цитирует представителя регионального минздрава сайт «Комсомольской правды».

Отмечается, что в ходе обследования опасной коронавирусной инфекции COVID-19 у них обнаружено не было.

Накануне стало известно, что у берегов Калифорнии для проверки пассажиров был изолирован лайнер Grand Princess, на борту которого четверо россиян.