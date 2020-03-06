Над бездной: канатоходец пересек кратер действующего вулкана

Американский акробат Ник Валленда прошелся по канату над кратером действующего вулкана в Никарагуа. Жерло в этот момент было наполнено раскаленной лавой, а из-под земли поднимались клубы испарений. Отчаянному гимнасту пришлось надеть защитную маску, чтобы не потерять сознание.

Опасная прогулка длиной свыше пятисот метров и на высоте более шестисот заняла около получаса.

К финишу акробат пришел мокрый с ног до головы. Как признался сам Валленда, он взмок от жара и страха. Проделанный трюк стал самым опасным за всю жизнь акробата.