Детей до 16 лет запретят высаживать из общественного транспорта

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности рассмотрела поправки в административный кодекс и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», которые позволяют контролерам общественного транспорта требовать у пассажиров предъявлять паспорта.

Также власти планируют на законодательном уровне запретить высадку граждан младше 16 лет. По новому предложению, ребенка, едущего в транспорте без сопровождения взрослого, нельзя будет высадить из салона, даже если у него нет билета и средств на его оплату.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал о случаях, когда дети, принудительно покинувшие общественный транспорт, оказывались в опасных для здоровья и даже жизни ситуациях.

Помимо этого, согласно новому проекту изменений в Административном кодексе, безбилетный провоз детей, за которых полагается полная или частичная оплата, предлагается характеризовать как административное правонарушение.