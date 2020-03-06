Кошмар для ВМС США: эксперт NI оценил российские ракеты «Циркон»

Гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», которыми будут оснащены корабли ВМФ РФ, станут кошмарным сценарием для военно-морского флота Соединенных Штатов, заявил военный эксперт Майкл Пек.

По его словам, «Циркон» представляют собой серьезную угрозу, опасения из-за которой есть и у Великобритании, так как противоракетная оборона ее современных авианосцев не сможет препятствовать им.

«Вооружение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как "Циркон", теоретически позволит 500-тонному ракетному катеру класса "Тарантул" потопить большой американский крейсер или даже авианосец», - написал он в материале National Interest.

На данный момент Россия имеет около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами, добавил он.

Максимальная дальность пуска ракеты «Циркон» составит более 1 000 км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11 000 км/ч).