Мужчины рассказали, что будут дарить женщинам на 8 Марта

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, приуроченного к Международному женскому дню, больше половины выбирают в качестве подарка цветы - 64%.

Помимо этого в списке популярных оказались парфюмерия, косметика, бижутерия (24%), а также конфеты, спиртные напитки и деликатесы (17%).

Подарить билеты на концерт, в театр или ужин планируют лишь 7% опрошенных, ювелирные украшения - 11% , а смартфон и другие гаджеты - 4% .

Также в ходе исследования выяснили, что большинство мужчин предпочитают спрашивать о вариантах подарков напрямую. Только 32% респондентов могут самостоятельно сделать выбор.

Сами женщины на вопрос о самых желанных подарках назвали цветы - 47%, путевку - 31%, билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане - 25%, ювелирные украшения - 17%, а также деньги или подарочный сертификат - 16%.

В социологическом опросе, который проводился 2 марта, приняли участие 1600 респондентов со всей России от 18 лет и старше.

Незадолго до этого, «Звезда» изучила запросы пользователей в Сети и составила топ довольно странных подарков к 8 марта, среди которых электробигуди, машинки для удаления катышков и даже тандыр - азиатский мангал или печка.