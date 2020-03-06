«В шкуре» леопарда: Московский зоопарк проведет акцию 8 марта

В Международный женский день Московский зоопарк проведет акцию «8 марта в леопарде». Пришедшие посмотреть на животных в праздник люди, одетые в вещи с леопардовым принтом, получат бонусы при входе. Женщины смогут посетить зоопарк бесплатно, мужчины же получат 50% скидки. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного зоосада.

По требованиям акции узор должен находится на крупных и заметных предметах гардероба: блузке, рубашке, футболке, штанах, юбке, шапке, верхней одежде и так далее.

В этот же день в 14.00 пройдет кормление азиатских львов Лины, Умиды и Роксаки, а в 14.30 - амурского тигра Мартина. С 16.00 по 17.00 планируется накормить пуму Габриэль, снежного барса Аннет, рысей Гайку и Чипа, а также амурского леопарда Мизера.

Как рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, акция была создана для того, чтобы дать гостям на день почувствовать себя на месте хищников и напомнить общественности, что амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе.