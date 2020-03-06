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Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Анна Берестовая
03:09 06.03.2020
Премьер-министр обозначил, что вопрос возобновления подачи воды касается не бизнеса и не торговли, а людей, живущих на полуострове.
Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Новый председатель украинского правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что Украина должна обеспечить подачу воды на полуостров Крым, так как это диктуется соображениями «гуманитарной ответственности» перед его населением.

Премьер в эфире телеканала «1+1» обозначил, что вопрос возобновления подачи воды касается не бизнеса и не торговли, а людей, живущих в Крыму.

Шмыгаль высказал опасения, что если оставить ситуацию без изменений, это «приведет к гуманитарной катастрофе».

Незадолго до этого в гидрометцентре Крыма сообщили, что к весне текущего года водохранилища полуострова накопили около 100 миллионов куб. м воды. Эта цифра более чем на 84 миллиона куб. меньше, чем показатели 2019 года.

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