Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Новый председатель украинского правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что Украина должна обеспечить подачу воды на полуостров Крым, так как это диктуется соображениями «гуманитарной ответственности» перед его населением.

Премьер в эфире телеканала «1+1» обозначил, что вопрос возобновления подачи воды касается не бизнеса и не торговли, а людей, живущих в Крыму.

Шмыгаль высказал опасения, что если оставить ситуацию без изменений, это «приведет к гуманитарной катастрофе».

Незадолго до этого в гидрометцентре Крыма сообщили, что к весне текущего года водохранилища полуострова накопили около 100 миллионов куб. м воды. Эта цифра более чем на 84 миллиона куб. меньше, чем показатели 2019 года.