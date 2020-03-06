Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым
Премьер-министр обозначил, что вопрос возобновления подачи воды касается не бизнеса и не торговли, а людей, живущих на полуострове.
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Новый председатель украинского правительства Денис Шмыгаль публично заявил, что Украина должна обеспечить подачу воды на полуостров Крым, так как это диктуется соображениями «гуманитарной ответственности» перед его населением.
Премьер в эфире телеканала «1+1» обозначил, что вопрос возобновления подачи воды касается не бизнеса и не торговли, а людей, живущих в Крыму.
Шмыгаль высказал опасения, что если оставить ситуацию без изменений, это «приведет к гуманитарной катастрофе».
Незадолго до этого в гидрометцентре Крыма сообщили, что к весне текущего года водохранилища полуострова накопили около 100 миллионов куб. м воды. Эта цифра более чем на 84 миллиона куб. меньше, чем показатели 2019 года.