ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти из-за коронавируса

Страны ОПЕК одобрили сокращение нефтедобычи для ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки по причине распространения коронавируса. Это решение было принято на заседании организации в четверг.

После проведения дополнительных неформальных консультаций министры стран-экспортеров нефти скорректировали рекомендацию союзникам по ОПЕК+, предложив расширить усиление сокращения добычи сырья не на второй квартал, как указывалось ранее, а до конца текущего года. Эта информация приводится в сообщении организации.

Неформальная встреча прошла через несколько часов после официального заседания ОПЕК. В ней приняли участие министры Сайдовской Аравии, Венесуэлы, Экваториальной Гвинеи, Алжира, Ливии, Анголы, Нигерии и Азербайджана.

На предшествующих обсуждениях Россия и Казахстан высказались против введенных предложений. На встрече, состоявшейся 5 марта, министр энергетики РФ Александр Новак, представлявший нашу страну, покинул зал до окончания 178-го собрания ОПЕК.

Переговоры, на которых министры России и Казахстана представят свои позиции, будут возобновлены в пятницу.