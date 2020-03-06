В ОНН надеются на прекращение огня в Сирии после встречи Путина и Эрдогана

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш выразил надежду на прекращение огня в зоне деэскалации Идлиб после договоренности Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии», - пишет РИА Новости, ссылаясь на текст заявления.

Помимо этого Гутерреш призывает вернуться к регламентированному резолюцией 2254 Совбеза политическому процессу при посредничестве организации.

Встреча лидеров России и Турции в связи с напряженной обстановкой в сирийском Идлибе прошла 5 марта в Москве.