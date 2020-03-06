На изолированном лайнере в США находятся четверо россиян
Отмечается, что все они из команды членов экипажа.
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На борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, где проводится проверка пассажиров на коронавирус, находятся четверо граждан России.
По информации компании-оператора Princess Cruises, все они - члены экипажа, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Всего на борту туристического корабля находятся более 3000 человек. Он выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончиться в субботу, 7 марта.
Накануне стало известно об одном летальном случае в Калифорнии в результате заражения опасной инфекцией.