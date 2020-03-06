На изолированном лайнере в США находятся четверо россиян

На борту круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, где проводится проверка пассажиров на коронавирус, находятся четверо граждан России.

По информации компании-оператора Princess Cruises, все они - члены экипажа, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Всего на борту туристического корабля находятся более 3000 человек. Он выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончиться в субботу, 7 марта.

Накануне стало известно об одном летальном случае в Калифорнии в результате заражения опасной инфекцией.