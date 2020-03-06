Паралимпиец Александр Макаров умер в возрасте 23 лет

Ушел из жизни молодой российский паралимпиец Александр Макаров. Известный спортсмен был участником чемпионата мира по плаванию в 2019 году в Лондоне, завоевав на нем три золотые награды.

Макаров должен был отправится на паралимпийские игры в Токио от сборной России. В Паралимпийском комитете подтвердили печальную новость и выразили соболезнования близким и коллегам Александра Макарова, назвав его примером упорства и мужественности.

Пловцу из Омска было 23 года. Причина ранней смерти спортсмена не названа.

Помимо наград из Лондона на счету Макарова были серебро и бронза мирового первенства 2015 года, а также три серебряные и две бронзовых медалей чемпионата Европы 2016 года.