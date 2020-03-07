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Хранившие семейное тепло: Минобороны запустило раздел о женах советских полководцев

Светлана Головина
00:00 07.03.2020
Проект подготовлен в преддверии 8 марта при участии «Фонда памяти полководцев Победы».
Хранившие семейное тепло: Минобороны запустило раздел о женах советских полководцев
© Фото: Минобороны России

Накануне Международного женского дня на сайте Министерства обороны России был запущен уникальный исторический раздел «Хранившие семейное тепло», посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны.

В основу раздела легли редкие фотографии из семейных архивов, которые расскажут о самых разных мгновениях жизни любимых женщин прославленных людей - какими они были в кругу родных и близких, с боевыми подругами, с мужьями , кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке.

© Минобороны России

Помимо того, что раздел представляет неповторимый облик этих женщин, в нем присутствует ряд воспоминаний о суровых годах войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.

«В 4 часа утра раздался страшный грохот, окна распахнулись. Женщины, схватив детей в охапку, в чем были бросились в подвал. Новый взрыв. Бомба разорвалась у самого подъезда, в подвал ворвались дым и пламя. Выбежали на улицу. В небе низко-низко самолеты, у самого дома огромная дымящаяся воронка, вывернутая с корнями старая липа. От здания, где размещался штаб армии, осталась груда кирпича», - рассказала о первых минутах войны жена командарма генерал-майора Леонида Сандалова Елизавета Павловна.

Супруга наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова Таисия Алексеевна писала мужу из эвакуации: «Не думай о нас, работай для Победы», – и сама много работала на новом месте, бескорыстно помогая нуждающимся.

Антонина Васильева, впоследствии покорившая сердце маршала Ивана Конева, с началом войны в 18 лет записалась вольнонаемной в действующую армию.

© Минобороны России

Балерина Большого театра Ольга Лепешинская, жена генерала армии Алексея Антонова,  в составе 1-й фронтовой бригады театра выезжала на фронт. Неоднократно выступала с целью сбора средств в фонд обороны, а в 1942 году была выдвинута на должность заместителя председателя Антифашистского комитета советской молодежи.

Об их судьбах нужно складывать поэмы и писать романы. И пусть нынешний вклад Министерства обороны станет началом объемных трудов об их тихом фронтовом подвиге - дарить семейное тепло своим мужьям, прославленным полководцам Победы.

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