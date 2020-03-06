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«Семью угнали в Германию»: Игорь Скляр о работе отца в трудовом концлагере у фашистов во время Войны

Валентина Пескова
23:10 06.03.2020
Актер принял участие в проекте Минобороны РФ «Дорога памяти», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Потомки фронтовиков продолжают вспоминать о подвигах своих предков, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Новым героем проекта Минобороны РФ в 75-летию Победы «Дорога памяти» стал актер Игорь Скляр. Его отцу выпала нелегкая доля провести войну в оккупации, а затем - в ссылке в концентрационный лагерь в Германию.

«Отцу, когда Война началась, было 12 лет, когда их угнали в Германию. Очень быстро оккупировали на Украине Кировоградскую область. Три года они жили в оккупации, а где-то в 1944-м их погрузили в вагоны и отправили на работу в Германию всю семью. Они работали, видимо, какие-то укрепления строили. И однажды на грузовиках им привезли бухты колючей проволоки. А сопроводительной накладной при них не было никакой. Поэтому не было понятно, сколько им надо поставить столбов, чтобы натянуть эту проволоку. Я, говорит, не знаю, сколько ставить, потому что не знаю, сколько там метров. Подходит мальчик 14-летний. Говорит, немецкий я знал, в школе преподавали. Давайте я вам посчитаю. Вот, говорит, у вас же есть весы, взвесьте вот эти вот бухты: сечение известно, удельный вес железа взвесьте. Я вам посчитаю. Он посчитал. Ошибся на 7-10 метров, а это был километр этой проволоки. После чего его зауважали, стали ему совать шоколадки и сигареты», - рассказал актер.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» могут все родственники ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Для того, чтобы память о них сохранилась для будущих поколений, нужно предоставить сведения о своих близких на сайт Минобороны РФ. Там существует специальный раздел, в базу данных которого следует загрузить фото ветерана. Все сведения автоматически будут занесены в мультимедийную галерею.

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