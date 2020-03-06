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В ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу снижения добычи нефти

Анна Берестовая
23:49 06.03.2020
Итоги заседания стран-экспортеров нефти стали неожиданными для мировых инвесторов, рассчитывавших на усиление сокращения добычи сырья.
В ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу снижения добычи нефти
© Фото: minenergogov, Twitter.com, Globallookpress

В пятницу, 6 марта, подошли к концу переговоры участников ОПЕК+ в Вене, длившиеся два дня. Страны, присутствовавшие на встрече, договорились о дальнейшем сотрудничестве без требований обязательного снижения добычи нефтесырья. Об этом сообщил  глава министерства энергетики России Александр Новак, огласив срок вступления в силу новых порядков внутри ОПЕК+, приходящийся на начало следующего месяца.

«Что касается сокращения, наверное, с учетом принятого сегодня решения с 1 апреля этого года ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК нет обязательств по сокращению», - приводит РИА Новости слова министра.

Новак заявил, что при условии активности и содействия национальных компаний российская нефтедобыча может возрасти в ближайшее время. Глава Минэнерго рассматривает возможность встречи с лидерами энергетического бизнеса в России для обсуждения дальнейших действий.

Итоги заседания стран-экспортеров нефти стали неожиданными для мировых инвесторов, рассчитывавших на усиление сокращения добычи сырья. Практически сразу после обнародования результатов переговоров цены на нефть резко упали, снизившись на 9% и впервые с лета 2017 года дошли до $45,5 за баррель.

Согласно прошлым договоренностям участники организации ОПЕК+ (в том числе и Россия) с 1 января по 31 марта текущего года обязались сократить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно показателей октября 2018 года. Договор был направлен на выстраивание баланса мирового предложения и спроса на сырье, призванного сохранить относительную стабильность уровня цен. Однако в изначальный план были внесены корректировки, вызванные эпидемией коронавируса, которые уже не смогли быть приняты всеми членами альянса.

Против введения обязательств по дополнительному сокращению добычи нефти еще в начале встречи организации ОПЕК в четверг, 5 марта, выступили Россия и Казахстан. Переговоры решено было продлить на сутки для возможного достижения консенсуса, но второй день встречи привел к отличному от прогнозируемых результату.

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