Количество обстрелов в Идлибе сократилось в пять раз после введения режима прекращения огня

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили сокращение нарушений режима прекращения боевых действий на территории Идлибской зоны деэскалации после того, как с 00:01 6 марта в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории зоны был введен режим прекращения огня.

Так, в период с 00.00 5 марта по 00.00 6 марта зафиксировано 35 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. А с 00.01 6 марта 2020 г. зафиксировано шесть обстрелов.

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия.

Ранее сегодня, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским лидером Башаром Асадом, в ходе которого рассказал об итогах переговоров с Реджепом Таипом Эрдоганом, которые прошли в Москве 5 марта.