Здание школы бокса полыхает в Химках: видео

Крупный пожар произошел в подмосковных Химках вечером в пятницу, 6 марта. Огонь охватил трехэтажное кирпичное здание, в котором, судя по данным из открытых источников, располагалась школа бокса.

© МЧС РФ

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20.17. Огонь быстро распространился на площадь около 1,2 тыс. квадратных метров, а пламя буквально вырывалось из окон второго этажа.

На кадрах, предоставленных в распоряжение «Звезды» спасателями, видно, что из-за пожара часть конструкций строения обрушилась.

© МЧС РФ

По информации охраны, на момент пожара люди в здании отсутствовали. Информация о причинах инцидента уточняется.