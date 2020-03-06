Россия приостановила въезд граждан из Ирана из-за коронавируса

Граждане Ирана, а также других государств, которые намерены прибыть из данной восточной страны в Россию, не смогут пересечь нашу границу. Временно ограничить их въезд распорядилось правительство Российской Федерации.

В документе указано, что въехать не территорию России не смогут лица, прибывающие из Исламской Республики для обучения, трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

Исключение сделано для граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций, а также лиц, имеющих вид на жительство в России.

В конце февраля власти нашей страны также ввели временный запрет на авиасообщение с Ираном. Кроме того, были отменены все чартеры в Китай, а с 1 марта ограничено авиасообщение с Южной Кореей.