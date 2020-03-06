Путин рассказал Асаду о договоренностях с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал сирийскому лидеру Башару Асаду об итогах переговоров с Реджепом Таипом Эрдоганом, которые прошли в Москве 5 марта. Глава Турции прилетел в Россию, чтобы обсудить обострение ситуации в Идлибе, и найти консенсус в вопросах о способах нормализации обстановки.

Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин подчеркнул, что реализация достигнутых с Эрдоганом договоренностей, позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне.

«Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции и выразил признательность президенту России за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии», - сообщили в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров Путина и Эрдогана был принят совместный документ, в котором стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату». Было объявлено о трех основных договоренностях, которые были добавлены в Меморандум, подписанный лидерами России и Турции в конце 2019 года.

Во-первых, с полуночи 6 марта в Идлибской зоне деэскалации введен режима прекращения огня. К северу и югу от трассы М4, связывающей между собой Латакию и Алеппо, будет создан шестикилометровый коридор безопасности. Также Москва и Анкара согласовали маршрут совместных патрулей военной полиции РФ и турецких военнослужащих по трассе М5.

Обострение ситуации в Идлибе произошло 27 февраля, когда террористы запрещенной в России «Хайят Тахрир аш-Шам» начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла