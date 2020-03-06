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Сериал «Легенда Феррари»: история разведчицы Ольги Ревзиной в подарок зрителям «Звезды» к 8 марта

Константин Худолеев
21:49 06.03.2020
В основу детективного сериала «Легенда Феррари» легла история удивительной разведчицы времен Гражданской войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кадр из фильма «Легенда Феррари»

Особенный подарок в выходные, посвященные Международному женскому дню, приготовил наш канал для своих зрителей. Детективный многосерийный фильм «Легенда Феррари» об удивительной разведчице времен Гражданской войны можно будет посмотреть 9 марта.

Ее первым заданием было втереться в доверие семьи барона Врангеля и убить его. Но на пути русского агента встал английский разведчик, действовавший в интересах Британской короны.

В основе сценария фильма - архивные документы и реальная история агента особого назначения Ольги Ревзиной. Феррари - ее псевдоним. Разведчице предстоит применить все свои навыки, а от ее миссии зависит, как сложится судьба целой страны. Главная героиня талантливо вживается в свою роль, выдавая себя совсем не за ту, кем является на самом деле.

Актриса Ольга Погодина, сыгравшая главную роль, осталась впечатлена работой разведчиков.

«Это же люди с невероятным уровнем образования. Это люди, которые знают, как правило, по 5-6 языков. При том, знают так, что думают на этих языках. Это люди такого таланта, что, честно говоря, там рядом встать невозможно. Потому что эрудиция, знание истории той страны, в которой ты работаешь - все! Ты же местный житель! У тебя есть "легенда": ты либо сын пекаря, либо академик. И она может меняться», - говорит актриса.

События сериала начинаются в российском Крыму, который находится под контролем белогвардейцев. Это - самый разгар Гражданской войны. Эль Феррари выдает себя за поэтессу с итальянскими корнями, знакомится с местной богемой. Но она не только пишет стихи, а является подготовленным диверсантом. Который, к тому же, метко стреляет и может постоять за себя без оружия. И даже преподать урок хороших манер английскому шпиону.

Ольга Ревзина, она же Елена (Эль) Феррари, которая действовала с начала 1920-х и до середины 1930-х годов во многих странах Европы. Агент была награждена орденом Красного Знамени, говорила на нескольких языках, включая турецкий. И действительно оставила свой след в поэзии Серебряного века, вжившись в свою «легенду» до такой степени, что стала автором нескольких сборников стихов.

Несмотря на большой послужной список разведчицы Феррари, известно о ней на самом деле не так много. Съемочной группе сериала пришлось буквально по крупицам собирать историю героини Ольги Погодиной.

«Даже в музеях разведки нашей страны, в которых я побывала, фамилий и имен-отчеств агентов, как правило, не указывается. Только порядковый номер. Агентурные псевдонимы и то раскрываются не всегда. Карточка, которая хранится в музее, - пустая, там ничего не написано. Только личный номер и орден, например. И самые высокие ордена - я видела их собственными глазами - они вообще безымянные и ничем не заполнены», - рассказала исполнительница роли Елены Феррари.

Сюжет картины подвергся детальной проработке. Воссозданию эпохи соответствуют Крымские пейзажи и узнаваемые виды Севастополя. Костюмы и декорации - точное попадание и приметы времени.

Какие приключения ждут легендарную разведчицу, в какую страну она отправится и кто потеряет голову от ее поэзии - все это в фильме, который держит зрителя в напряжении от первой и до последней серии.

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