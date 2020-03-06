Кабмин РФ создал комиссию по повышению устойчивости экономики

Специальная комиссия по повышению устойчивости экономики страны была утверждена Правительством России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что в ее обязанности входит координация деятельности органов исполнительной власти и их взаимодействие с общественными организациями и предпринимательскими кругами на мероприятиях по повышению устойчивости российской экономики, в частности связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Состав комиссии уже утвержден. Руководителем был назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Незадолго до этого, Владимир Путин сообщил, что негативные последствия из-за коронавируса в экономике дают о себе знать.