Кабмин РФ создал комиссию по повышению устойчивости экономики
В ее обязанности будет входить координация органов исполнительной власти, в частности, по вопросам коронавируса.
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Специальная комиссия по повышению устойчивости экономики страны была утверждена Правительством России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что в ее обязанности входит координация деятельности органов исполнительной власти и их взаимодействие с общественными организациями и предпринимательскими кругами на мероприятиях по повышению устойчивости российской экономики, в частности связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Состав комиссии уже утвержден. Руководителем был назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.
Незадолго до этого, Владимир Путин сообщил, что негативные последствия из-за коронавируса в экономике дают о себе знать.