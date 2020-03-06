Посольство Италии в Москве посоветовало своим гражданам не ездить в Россию из-за коронавируса

Режим повышенной готовности, который с 5 марта ввели власти столицы в связи с борьбой против коронавируса, поставил в тупик посольство Италии в Москве.

Дипмиссия в срочном порядке опубликовала сообщение на своей странице в Facebook, в котором предостерегла своих граждан от поездок в Российскую Федерацию.

«С 5 марта мэр города Москвы предписал всем гражданам, прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней. В свете данных обстоятельств путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ», - предупредило посольство Италии.

В дипмиссии особенно подчеркнули, что российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и сообщают через СМИ, что для не соблюдающие режим самоизоляции будут подвергнуты наказанию в виде лишения свободы. Поэтому в Российскую Федерацию не стоит ехать даже тем путешественникам, у которых отмечаются лишь легкие симптомы гриппа, простуды или кашля с небольшим повышением температуры. Их все равно проверят на территории аэропорта и отправят на карантин.

Сегодня в Москве выписали первого пациента, который лечился от коронавируса. Положительную новость сообщила заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова.