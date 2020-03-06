Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве

В столице выписали первого пациента, который лечился от коронавируса. Положительную новость сообщила заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», - цитирует Ракову РИА Новости.

В то же время за сегодняшний день в России зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Пять из них - в столице, еще один - в Нижнем Новгороде. В последние дни недели все заразившиеся посещали Италию.

Сейчас число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 100 тысяч человек. Число летальных исходов составило 3408, а количество выздоровевших приближается в 56 тысячам человек.