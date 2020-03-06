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Воевал дерзко и храбро: каким запомнился адмирал флота Алексей Сорокин

Валентин Гвоздев
19:14 06.03.2020
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин более полувека отдал службе в Вооруженных силах РФ, ему было 97 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В большом траурном зале военного мемориального кладбища в Мытищах сегодня не хватало места для всех желающих, которые пришли проститься с адмиралом Сорокиным. Ветеран Великой Отечественной войны и Военно-морского флота умер 4 марта на 98-м году жизни.

Алексей Сорокин прошел долгий путь от рядового минометчика до адмирала. Фронтовик, прошедший всю войну, воевал дерзко и храбро, не раз лично поднимая бойцов в атаку. Принимал участие в Смоленской, Белорусской и Прибалтийской операциях.

Более полувека адмирал отдал службе в Вооруженных силах. Награжден орденами - Отечественной войны и орденом Красной звезды. После Победы продолжил службу в главном Политуправлении ВМФ, позднее работал в Группе генеральных инспекторов Минобороны.

«Его воля, упорство и знания позволили ему освоить абсолютно новое управление и успешно руководить политической работой на Военно-морском флоте. Он хорошо знал и понимал, что такое служба в армии», - сказал на прощании с военачальником первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Андрей Картаполов.

Как вспоминают сослуживцы, Алексей Сорокин всегда заботился о людях, с которыми работал. Был строг и требователен, но всегда справедлив. И никогда не отказывал в помощи даже незнакомым людям.

«Это был очень хороший семьянин, который всегда ставил интересы службы выше своих», - рассказал председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай.

В последние годы Сорокин активно противостоял попыткам переписать историю. Он возглавлял объединенную редколлегию Общероссийской Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

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