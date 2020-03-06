Путин рассказал, как вырастить президента

Президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с общественниками в Иваново о том, как вырастить из своего ребенка возможную кандидатуру в президенты страны.

По словам российского лидера, самое главное - чтобы человек был добрым и порядочным. По мнению Путина, именно эти качества могут помочь в будущем вырастить настоящего президента.

Ранее сообщалось, что глава Российской Федерации на встрече в Иваново объяснил, как ему удается, работая практически в круглосуточном режиме и без выходных, не уставать от должности президента.