Тиньков заявил, что болен острой формой лейкемии

Бизнесмен Олег Тиньков прошел уже несколько курсов химиотерапии в связи с заболеванием лейкемией. Как рассказал сам банкир, диагноз «острая лейкемия» врачи поставили ему еще в октябре, однако раскрывать его он долго не хотел.

В заявлении для СМИ, которое передал представитель бизнесмена, он сформулировал свою самую главную задачу на ближайшее время.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь», - заявил Тиньков.

Банкир отметил, что рассчитывает на бога, друзей и поддержку людей.

Относительно обвинений бизнесмена со стороны США в налоговом мошенничестве тот заявил, что этим вопросом сейчас заняты его юристы. А он все свои силы бросит на «тяжбу с его главным врагом», имея в виду свое заболевание.