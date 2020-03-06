«Это не работа, а судьба»: Путин рассказал, почему он не устает на посту президента РФ

Глава Российской Федерации на встрече с представительницами общественности города Иваново объяснил, как ему удается, работая практически в круглосуточном режиме и без выходных, не уставать от должности президента. Как отметил Владимир Путин, он относится к работе на посту главы государства не как к «работе», а как к своей судьбе.

«Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», - сказал Путин на встрече с женщинами.

Однако глава государства еще раз высказался на тему, что не намерен оставаться у власти по окончании своего президентского срока.

«Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, - вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать», - заявил президент.

Владимир Путин отметил, что бесконечно благодарен людям за доверие и поддержку, без которых любому главе государства работать невозможно. Глава РФ рассказал, что чувствует поддержку народа России начиная с 2000-х годов, которые были самыми тяжелыми и отчасти кровавыми в истории страны.