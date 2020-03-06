Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео

Как видно на кадрах , опубликованных в Сети, ничем не примечательная служба в «новой церкви» Украины в считанные секунды превращается в настоящую схватку. В массовой драке приняли участие более 10 человек.

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