Массовая драка священников и прихожан в «новой церкви» Украины попала на видео
Причиной конфликта стала попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелем храма.
© Видео: Руслан Кошурба, YouTube © Фото: Руслан Кошурба, YouTube
Прихожане так называемой «новой церкви» Украины устроили настоящий мордобой со священниками. Инцидент произошел в Одессе.
Как уточнили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, в результате противостояния было возбуждено уголовное дело.
Причиной конфликта стала попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелями храма.
Как видно на кадрах, опубликованных в Сети, ничем не примечательная служба в «новой церкви» Украины в считанные секунды превращается в настоящую схватку. В массовой драке приняли участие более 10 человек.