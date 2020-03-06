Путин поздравил женщин с наступающим праздником

Президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Иваново, поздравил обступивших его жительниц города с наступающим Международным женским днем 8 марта. Глава государства отметил, что в «городе невест», как всегда называли столицу Ивановской области, на 18% выросло количество детей, что является серьезным и значимым показателем.

«В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее, уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять. И я смотрю, цветы раскупаются очень активно, просто нарасхват. Сам праздник будет в выходные, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь», - сказал президент представительницам прекрасного пола.

Одна из потенциальных «ивановских невест» по имени Юлия в ходе встречи даже набралась смелости и попросила у президента взять ее в жены. Глава государства отметил, что это хорошее предложение, поблагодарил жительницу Иваново, после чего что-то тихо пожелал девушке. Та в ответ также поблагодарила его, сказав «спасибо».